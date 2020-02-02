Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус: В каждой области есть медики, которые "понимают, что делать" - Гончарук

Воскресенье, 2 февраля 2020, 21:57
Коронавирус: В каждой области есть медики, которые понимают, что делать - Гончарук

В каждой области Украины есть минимум по две бригады инфекционистов, которые готовы к борьбе с китайским коронавирусом.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина" 2 февраля, сообщает Hromadske

Прямая речь Гончарука: "Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий".

"Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кого нужно уведомлять".

Детали: Гончарук подчеркнул, что все случаи подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились.

Прямая речь: "Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве есть бригады инфекционистов - минимум по две в каждой области".

Детали: Гончарук добавил, что эти бригады оснащены и "понимают, что делать".

Он также отметил, что украинские специалисты находятся в постоянном координации с Всемирной организацией здравоохранения.

Читайте также:

Если коронавирус придет в Украину. Хватит ли больниц, специалистов и оборудования 

Напомним, 

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Жертвами коронавируса на материковой части Китая стали 259 человек, зафиксировано более 11 тысяч случаев заболевания.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • По данным МОЗ Украины, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе 305 смертельных случаев. 

Темы: коронавирусГончарукздоровьеМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
Все новости...
Реклама: