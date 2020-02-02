Коронавирус: В каждой области есть медики, которые "понимают, что делать" - Гончарук

В каждой области Украины есть минимум по две бригады инфекционистов, которые готовы к борьбе с китайским коронавирусом.

Источник: премьер-министр Алексей Гончарук в эфире телеканала "Украина" 2 февраля, сообщает Hromadske

Прямая речь Гончарука: "Украина сегодня готова к этой ситуации, у нас все службы работают в состоянии максимальной готовности. Мы абсолютно контролируем ситуацию на границе, проверяем тех людей, которые заезжают в Украину с рискованных территорий".

"Есть их контакты, информируем их о том, как они должны себя вести и при обнаружении минимальных симптомов кого нужно уведомлять".

Детали: Гончарук подчеркнул, что все случаи подозрения на коронавирус в Украине не подтвердились.

Прямая речь: "Даже в случае возникновения такого заболевания мы понимаем, что делать. У нас в достаточном количестве есть бригады инфекционистов - минимум по две в каждой области".

Детали: Гончарук добавил, что эти бригады оснащены и "понимают, что делать".

Он также отметил, что украинские специалисты находятся в постоянном координации с Всемирной организацией здравоохранения.

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Напомним,