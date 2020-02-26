СБУ накрыла делков, которые за миллионы "продавали" должности глав ОГА

Служба безопасности задержала людей, которые требовали от бизнесменов деньги за "помощь" в назначении на должности руководителей Житомирской и Николаевской ОГА.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "По предварительной версии следствия они требовали от столичного бизнесмена 1 миллион 650 тысяч долларов США. В такую ​​сумму злоумышленники оценили "помощь" в назначении его на должность председателя Житомирской областной государственной администрации".

Детали: Отмечается, что сотрудники СБУ зафиксировали два факта вымогательства денег. К первой группе, которая "занималась" Житомирской ОГА, входили 3 человека. По их словам, они имели связи в Офисе президента и в Кабмине. Задержали их во время передачи $ 550 тісяч в одном из банков Шевченковского района Киева.

Служба безопасности задержала людей, которые требовали от бизнесменов деньги за "помощь" в назначении на должности руководителей Житомирской и Николаевской ОГА.

Помочь в назначении на должность главы Николаевской ОГА пообещал человек, который представился военным генералом в отставке. Он "вышел" на бизнесмена с этим предложением. Как и в первом случае, он щеголял связями с руководителем ОПУ, премьером и президентом. Цена вопроса составляла $3 миллиона.

"Злоумышленник был задержан в киевском ресторане при получении 350 тысяч американских долларов", – говорится в сообщении.

Сейчас начато уголовное производство против четырех человек и решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.