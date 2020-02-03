В Сирии в результате налетов российской авиации погибли 11 мирных жителей

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Понедельник, 3 февраля 2020, 06:23

В результате налетов российской авиации и ВВС режима Асада в сирийской провинции Идлиб в воскресенье погибли 11 мирных жителей.

Источник: Анадолу

Дословно: "Армия режима Башара Асада и ВКС России продолжают подвергать бомбардировкам и обстрелам районы Идлибськои зоны деэскалации на северо-западе Сирии. В результате ударов ВКС РФ и авиации режима в воскресенье, 2 февраля, погибли еще 11 мирных жителей".

Детали: Жертвами удара российских военных самолетов в населенном пункте Сермин стали восемь человек.

В результате налетов сирийской авиации на ряд населенных пунктов погибли три человека.

Сейчас отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов. Есть вероятность роста количества жертв.

Темы: Сирия Росcия война


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