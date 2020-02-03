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Напавший на людей в Лондоне был осужден за терроризм и только вышел из тюрьмы

Понедельник, 3 февраля 2020, 07:45

Мужчина, которого полиция застрелила после нападения с ножом на людей в Лондоне в воскресенье, отбывал срок за террористические преступления и был освобожден из тюрьмы в январе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

20-летнего Судеша Аммана выпустили около недели назад. Он отбыл половину своего срока в три года и четыре месяца.

 

Во время воскресного нападения он находился под активным полицейским надзором. Саму атаку полиция считает террористическим инцидентом, связанным с исламистами.

Три человека получили ранения в результате нападения Аммана, но угрозы их жизни нет.

Офицеры полиции провели обыски по адресам в южном Лондоне и в Хартфордшире, сообщил Скотланд-Ярд. Пока никого не арестовали.

Премьер-министр Борис Джонсон анонсировал "фундаментальные изменения в системе работы с лицами, осужденными за преступления, связанные с терроризмом".

По данным BBC, при освобождении Аммана были опасения по поводу опасности, которую он может представлять для публики. Однако не было никаких механизмов, которые позволили бы держать его в тюрьме.

Темы: Великобританиятерроризмкриминал
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