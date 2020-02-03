Пожар в 5-этажке Одессы унес жизни троих человек

В ночь на понедельник в Одессе в 4-комнатной квартире произошел пожар, в результате которого погибли три человека.

Источник: Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области

Детали: 3 февраля в 4:23 в Службу спасения "101" поступило сообщение о задымлении в подъезде 5-ти этажного жилого дома в Одессе по ул. Марсельская, 7.

Прибыв на место, спасатели установили возгорание домашнего имущества в комнате четырех-комнатной квартиры на втором этаже дома.

Пожар на площади 15 кв м локализовали в 4:48, ликвидировали в 4:52. От ГСЧС привлекались 5 единиц пожарно-спасательной техники и 16 человек личного состава.

Дословно: "Во время ликвидации пожара обнаружены тела трех погибших людей: две женщины 1960 г.р. и 1989 г.р. и мужчины 1987 г.р.

Вероятной причиной пожара считается неосторожное обращение с огнем".