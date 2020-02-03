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Макрон в Польше обсудит работу "нормандского формата"

Понедельник, 3 февраля 2020, 10:16
Макрон в Польше обсудит работу нормандского формата

Президент Франции Эммануэль Макрон во время первого официального визита в Польшу поднимет вопрос ситуации на Донбассе и работы "нормандского формата".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN 24.

Макрон посетит Польшу в понедельник и вторник. По словам представителя кабинета президента Польши, одной из важных тем переговоров Макрона и президента Польши станет ситуация в Украине и развитие работы в "нормандском формате".

"Мы хотим выяснить, как Франция сегодня оценивает ход работы в "нормандском формате" и в минском процессе", - пояснил он.

По его словам, оба лидера также должны поднять вопрос о будущем Веймарского треугольника, в который входят Польша, Германия и Франция.

Глава МИД Польши накануне визита Макрона в страну заявил о разных интересах Варшавы и Парижа в отношении России и НАТО.

По его словам, Польша хочет продлить санкции, наложенные на Россию в связи с аннексией Крыма, и выступает за крепкие трансатлантические отношения.

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Темы: нормандский форматФранцияПольша
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