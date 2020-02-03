Во вторник в Украине снизится температура воздуха до +2+8 градусов, а в среду ожидается осложнение погоды - снижение температуры, штормовой ветер, сильные осадки.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Дословно: "Во вторник в Украине будет продолжаться снижение температуры воздуха против температуры 3 февраля +5 +12 градусов 4 февраля ожидается +2+8 градусов.

Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны у восточных областях.

Большинство территории Украины 4 февраля будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами.

А вот 5-го февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон".

Детали: В большинстве областей 5-го февраля погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер.

На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега.

Во вторник, 4 февраля, в Киеве без осадков, около +3 градусов.

В среду в столице прогнозируют мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер.