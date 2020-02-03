Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путинские социологи заявили, что 90% россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ

Понедельник, 3 февраля 2020, 10:42
Путинские социологи заявили, что 90% россиян поддерживают поправки в Конституцию РФ

Государственный Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) заявил, что более 90%  жителей России положительно относятся к "путинским" поправкам в Конституцию.

Источник: данные опроса ВЦИОМ, опубликованные РБК

Детали: Согласно опросу ВЦИОМ, 79% россиян заявили, что "путинские" поправки в Конституцию "важны".

Также, по данным ВЦИОМ, более 90% опрошенных россиян одобряют те поправки в Конституцию, которые носят социальный характер и касаются зарплат и пенсий.

Наибольшее одобрение (91%) вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.

Также, как заявляет ВЦИОМ, 81% россиян готов позволить президенту отправлять в Конституционный суд законопроекты для проверки на предмет соответствия Основному закону.

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66% опрошенных.

63% россиян положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами, 62% — к расширению полномочий Совета Федерации, 61% — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров.

Что было раньше: По данным опроса "Левада-центр", который в России внесен в так называемый реестр иностранных агентов, 47% россиян считают, что поправки в Конституцию РФ вносятся в интересах Путина, чтобы расширить его полномочия и позволить ему остаться у власти и после 2024 года.

ВЦИОМ проводит такие опросы накануне принятия каждого важного российского закона и в подавляющем большинстве случаев данные этих опросов показывают поддержку инициатив Кремля.

Узнать больше: 

Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория:

  • 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
  • После послания Путина Федеральному собранию правительство РФ подало в отставку, ссылаясь на 117 статью Конституции РФ.
  • Позже Путин заявил о намерении ввести должность зампредседателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.
  • На должность премьер-министра Путин предложил кандидатуру действующего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Темы: ПутинРосcияопрос
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Путин
Госдеп о решении Путина не ехать на саммит БРИКС: Стал международным изгоем
Экономические новости 19 июля: РФ атаковала ракетами украинские порты, "условия" Путина по "зерновой сделке"
Путин рассказал об "условиях" возвращения РФ в "зерновую сделку"
Последние новости
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
Все новости...
Реклама: