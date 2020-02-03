Двое блоггеров погибли на заброшенной шахте: сорвались с высоты

Двое блоггеров сорвались с высоты 500 метров и погибли на одной из заброшенных шахт в Кривом Роге.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Детали: Группа в составе 5 человек запланировала снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты. Сломав решетку на входе в надшахтное сооружение, 2 мужчин (в возрасте около 30 лет) с помощью альпинистского оборудования спустились вглубь ствола.

Однако при неизвестных обстоятельствах они оба сорвались.

Прибывшие на вызов спасатели, спустились к вентиляционному стволу и в 03:45 обнаружили тела погибших на горизонте 550 м.

В 5:49 тела двух погибших мужчин подняли на поверхность и передали работникам Национальной полиции.