Собака по коммуналку: пенсионерка ответила нардепу

Пенсионерка, которой "слуга народа" Евгений Брагарь посоветовал "продать собаку элитной породы", чтобы оплатить долги за коммунальные услуги, расставаться со своим псом не планирует, а народному избраннику советует думать, что говорить.

Источник: BBC News Украина

Детали: 66-летняя Любовь Колючая из села Аджамка в Кировоградской области сетует, что популярность ей не очень приятна, говорит, что от ситуации имеет "одни нервы".

Она решила позвонить в телеэфир политического шоу, когда речь там зашла о тарифах. Ей непонятно, почему нужно платить за транспортировку газа, когда жители села сами сбрасывались, чтобы провести газ в свои дома, а сам газ и без того дорогой.

Колючая говорит, что во время эфира ответ депутата не услышала: побежала на кухню, где пекся хлеб. И вдруг ей начали звонить односельчане и журналисты, которые рассказали женщине о предложении депутата продать собаку, чтобы оплатить коммуналку. Говорит, даже не поверила, что это правда, пока сама не пересмотрела видео в записи.

Прямая речь: "Как это так на всю страну можно было говорить о собаке? Можно было сказать, что у нас тяжелое положение, но как-то устроится… будем помощь выделять. Тем более за них мы голосовали, им мы поверили. А теперь доверия никакого...

Сказала бы ему мозг продать! И пусть думает, кому, где и что говорить. Он просто себя опозорил. Показал свою гуманность, свой ум и показал, кто находится в "Слуге народа".

Валерий Лебедь

Детали: У женщины 31 год стажа. Она работала диспетчером на автовокзале, а затем в детском инфекционном отделении больницы в Кропивницком. В сельском доме живет одна. Из компаньонов – старенький Шарик – черный и лохматый беспородный пес, который имеет солидный собачий возраст (14 лет), и кошка Маруся. Продавать Шарика женщина не планирует.

Ситуация возмутила и односельчан, которые устроили собрание и хотят, чтобы депутат Брагарь увидел, как женщина живет на свою пенсию. Они через журналистов пригласили депутата посетить их село. Говорят, могут помочь ему разработать какой-то законопроект по оплате за газ, приближенный к реалиям жизни.

Что предшествовало: Член парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук извинилась за эти слова нардепа.