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Еврокомиссия представила официальную позицию для переговоров с Британией

Понедельник, 3 февраля 2020, 12:10
Еврокомиссия представила официальную позицию для переговоров с Британией

Европейская комиссия обнародовала рекомендации Совету ЕС начать переговоры о новом партнерстве с Великобританией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Эта рекомендация основывается на действующих установках и выводах Европейского совета, а также на Политической декларации, согласованной между ЕС и Великобританией в октябре 2019 года", - говорится в заявлении.

Документ содержит исчерпывающее предложение по переговорным директивам, определяющим сферу и условия будущего партнерства, которые Европейский Союз предусматривает с Британией.

Эти директивы охватывают все сферы, представляющие интерес для переговоров, включая торгово-экономическое сотрудничество, правоохранительное и судебное сотрудничество по уголовным делам, внешней политике, безопасности и обороне, участие в программах Союза и других тематических сферах сотрудничества.

Следующим шагом Совет ЕС должен утвердить проекты директив для переговоров. Это официально позволит Еврокомиссии открыть переговоры от имени ЕС.

Напомним, Британия покинула ЕС в ночь на 1 февраля. До конца 2020 года будет длиться переходный период, в течение которого сторонам необходимо договориться о дальнейших торговых отношениях.

ЕС предлагает Лондону соглашение, основанное на равной конкуренции без пошлин и квот. Если стороны не договорятся о сделке, торговые отношения между Британией и ЕС будут регулироваться правилами ВТО, которые предусматривают наличие пошлин, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.

Темы: ЕврокомиссияВеликобританияBrexit
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