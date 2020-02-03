Боевики ранили военного на Донбассе

От начала 3 февраля в результате обстрелов боевиков один военный Операции объединенных сил получил ранение.

Источник: прессслужба Минобороны об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил

Дословно: "По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов один наш герой получил ранения".

Детали: Всего с начала 3 февраля на Донбассе зафиксировали 5 нарушений режима тишины боевиками.

С 07.45 по направлению от села Сосновское оккупанты вели обстрелы позиций ООС в районе Павлополь. Здесь боевики применили автоматические станковые гранатометы, также в течение 40 минут оккупанты выпустили 20 мин калибра 82 мм.

С 09.00 утра состоялся обстрел защитников Павлополь, применяя гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

С 09.20 под огнем боевиков из станковых противотанковых гранатометов оказались защитники Опытного.

После 11.00 также с СПГ оккупанты вели обстрелы позиций ООС в районе Авдеевки.

Подразделения ООС вели адекватные оборонительные действия.