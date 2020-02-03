Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Партии и избирательные кампании финансирует один из 1500 украинцев – "Чесно"

Понедельник, 3 февраля 2020, 13:15

За последние два года около 20 тысяч украинцев официально профинансировали политиков более чем на 4 миллиарда гривен, средний взнос составил 121 тысячу гривен или почти 5 тысяч долларов США.

Источник: движение "Чесно", ссылаясь на финансовые отчеты партий и кандидатов за 2018 год и три квартала 2019 года

Дословно: "Для сравнения, средний вклад в кампанию по переизбранию Дональда Трампа в 2019 году составил 176$ (около 4400 грн)... Проанализировав отчеты, мы насчитали 19 649 человек, которые давали деньги политикам. Но это количество не точно. Погрешность создали сами партии. Во многих отчетах есть ошибки, пропущенные или пользователя аббревиатурами имена доноров".

 

Детали: По закону украинские партии могут финансировать юридические лица (бизнес или общественные организации) и физические лица (обычные граждане). Подсчеты показывают, что последние делают это чаще.

В течение последних двух лет физические лица дали 2,4 миллиарда гривен партиям и кандидатам на президентских выборах.

Еще около 509 миллионов отдали 281 предприятие и общественная организация. Также, около полумиллиарда гривен поступило на избирательные фонды кандидатов в нардепы.

То есть, партии и кандидаты в президенты собрали около 4 миллиардов гривен - эта сумма равна годовому бюджету, например, Винницы.

Больше всего средств от физлиц, 564 млн, получила партия "ВО "Батькивщина". Движение "Чесно" неоднократно обнаруживало, что эта партия якобы получала деньги от безработных, пенсионеров, медиков или педагогов. Хотя на самом деле оказывалось, что эти люди не знали о том, что финансируют эту политическую силу.

Больше всего физических лиц-доноров – у "Европейской солидарности". Их более 4500. На втором месте - ВО "Батькивщина", далее - "Сила людей".

 

Наибольший средний вклад – у партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Он составляет почти 713 600 гривен с человека. У партии только 102 донора. Активно и на крупные суммы финансировать партию начали только в 2019 году. Среди доноров: владелец ФК "Динамо Киев" Игорь Суркис, совладелец телеканала "Интер" Сергей Левочкин с сестрой Юлией Левочкиной.

*** Ранее в новости среди доноров ОПЗЖ аналитиками был ошибочно указан Вадим Новинский, позже "Чесно" изъяло его фамилия, о чем указало на сайте.

Темы: виборыпартии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
виборы
Потенциальный кандидат в президенты США преуменьшил значение войны в Украине
Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться
Премьер Польши подтвердил планы об одновременных выборах и референдуме по миграции
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: