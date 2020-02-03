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Российская церковь судится за каждую общину, которая переходит в ПЦУ – Епифаний

Понедельник, 3 февраля 2020, 14:01
Российская церковь судится за каждую общину, которая переходит в ПЦУ – Епифаний

Практически по каждой общине, которая присоединилась к Православной церкви Украины, есть судебные иски со стороны российской церкви.

Источник: Укринформ со ссылкой на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания во время пресс конференции по случаю первой годовщины его интронизации

Прямая речь: "Конечно, те процессы, которые мы видели сразу после вручения Томоса, были более активными, сейчас они в определенной степени приостановились и много на это причин, которые я не раз уже озвучивал. Это связано и в определенной степени с какими-то политическими аспектами, сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, московский патриархат любым способом пытается приостановить этот процесс через судебные иски.

То есть практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Русской православной церкви. Они пугают людей, создают искусственно конфликты, делают картинку для того, чтобы потом ее дальше тиражировать не только в Украине, но и за рубежом".

Детали: Епифаний отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством. Он считает, что в будущем будет еще одна "волна переходов от российской церкви в Украине в Православую церковь Украины".

Кроме того Епифаний напомнил, что в течение прошлого года в ПЦУ присоединились около 600 общин и добавил, что ПЦУ открыта для православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и строить ее дальше.

Он также напомнил, что УПЦ МП по закону должна указать в своем названии принадлежность к России.

Прямая речь: "Почему я называю – Русской православной церкви, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата должна по закону перерегистрироваться в Русскую православную церковь. И это не удивительно. Если вы хотите иметь своим религиозным центром Москву, то почему не называете вещи своими именами? Пожалуйста, назовите себя Русской православной церковью и не вводите православных украинцев в заблуждение!"

Что было раньше: Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявлял о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП в ПЦУ.

Напомним:

  • 15 декабря 2018 года украинские церкви объединились в единую Православную церковь Украины, ее возглавил митрополит Эпифаний. Представители Российской православной церкви (УПЦ МП) преимущественно отказались признать ее, но отдельные приходы переходят в ПЦУ.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии украинской церкви, 6 января патриарх Варфоломей передал его митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.
  • Собор иерархов Греческой (Элладской) церкви 12 октября 2019 года признал автокефальную Православную Церковь Украины.
  • Элладская церковь стала первой после Вселенского Патриархата среди поместных православных церквей мира, которая признала ПЦУ и вступает с ней в евхаристическое общение.
  • После этого чрезвычайный синод Русской православной церкви уполномочил главу РПЦ патриарха Кирилла не вспоминать во время богослужений предстоятеля Элладской православной церкви Иеронима.
  • Позже РПЦ прекратилаевхаристическое общение с главой Элладской церкви 3 ноября за то, что тот признал автокефалию Православной церкви Украины.
  • 8 ноября старейший после Вселенского патриархата Александрийский патриархат официально признал автокефальную Православную церковь Украины.
  • Митрополит Православной церкви Украины Епифаний считает, что в следующем году еще 4 поместные православные церкви могут признать автокефалию ПЦУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийРосcия
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