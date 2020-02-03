Российская церковь судится за каждую общину, которая переходит в ПЦУ – Епифаний

Практически по каждой общине, которая присоединилась к Православной церкви Украины, есть судебные иски со стороны российской церкви.

Источник: Укринформ со ссылкой на предстоятеля Православной церкви Украины Епифания во время пресс конференции по случаю первой годовщины его интронизации

Прямая речь: "Конечно, те процессы, которые мы видели сразу после вручения Томоса, были более активными, сейчас они в определенной степени приостановились и много на это причин, которые я не раз уже озвучивал. Это связано и в определенной степени с какими-то политическими аспектами, сейчас, к сожалению, и некоторые областные администрации блокируют перерегистрацию, московский патриархат любым способом пытается приостановить этот процесс через судебные иски.

То есть практически по каждой общине, которая присоединилась к нашей церкви, сейчас соответствующий иск со стороны Русской православной церкви. Они пугают людей, создают искусственно конфликты, делают картинку для того, чтобы потом ее дальше тиражировать не только в Украине, но и за рубежом".

Детали: Епифаний отметил, что общины, которые присоединились к ПЦУ, сделали это в соответствии с Конституцией Украины и украинским законодательством. Он считает, что в будущем будет еще одна "волна переходов от российской церкви в Украине в Православую церковь Украины".

Кроме того Епифаний напомнил, что в течение прошлого года в ПЦУ присоединились около 600 общин и добавил, что ПЦУ открыта для православных украинцев, которые стремятся быть в этой церкви и строить ее дальше.

Он также напомнил, что УПЦ МП по закону должна указать в своем названии принадлежность к России.

Прямая речь: "Почему я называю – Русской православной церкви, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата должна по закону перерегистрироваться в Русскую православную церковь. И это не удивительно. Если вы хотите иметь своим религиозным центром Москву, то почему не называете вещи своими именами? Пожалуйста, назовите себя Русской православной церковью и не вводите православных украинцев в заблуждение!"

Что было раньше: Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявлял о препятствовании со стороны областных госадминистраций переходам приходов от УПЦ МП в ПЦУ.

Напомним: