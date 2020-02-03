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Украинцы дома гораздо чаще общаются на украинском, чем на русском

Понедельник, 3 февраля 2020, 14:47
Украинцы дома гораздо чаще общаются на украинском, чем на русском

48,3% жителей Украины разговаривают дома исключительно или преимущественно на украинском, на русском в семье общаются 28% опрошенных.

Источник: результаты опроса, проведенного Центром социального мониторинга и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко с 24 по 28 января

Детали: Исключительно на украинском дома говорят 37,3%, только на русском – 13,5%. 

 

Одинаково часто на русском и украинском разговаривают 23,7% опрошенных.

Исследование проводилось с 24 по 28 января во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2003 респондента. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,24% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

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Темы: языкопросукраинцы
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