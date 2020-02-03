В Украину идут снегопады

Синоптики предупреждают, что на протяжении 4-6 февраля ожидается осложнение погодных условий до оранжевого (второго) уровня опасности.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook

Детали: Сообщается, что днем ​​4 февраля на Закарпатье, Прикарпатье будет значительный дождь и мокрый снег, ночью 5 февраля сильный снег (прирост снежного покрова 10-20, в горах 35-40 см); порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

3-4 февраля на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

5-6 февраля в центральных областях ожидается значительный снег, в восточных областях снег с дождем, в южных областях значительный дождь с переходом в мокрый снег, образование снежного покрова высотой 10-15 см;

Местами будет гололед и налипание мокрого снега; порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с, метели; на дорогах гололедица, в Кировоградской и Днепропетровской областях сильный снег, образование снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

Дословно ГСЧС: "Ожидаемые погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, будут осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства".