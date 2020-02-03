Путин не согласен с Эрдоганом и зовет его в оккупированный Крым

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Понедельник, 3 февраля 2020, 16:39

В Кремле не согласны с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и крымским татарам и приглашают его посетить оккупированный полуостров.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: "В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам".

Он заявил, что президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить оккупированный Крым.

Что было раньше: Так Песков прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

3 февраля Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом, он поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"

Темы: Крым крымские татары Турция Росcия оккупация


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