Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин не согласен с Эрдоганом и зовет его в оккупированный Крым

Понедельник, 3 февраля 2020, 15:39
Путин не согласен с Эрдоганом и зовет его в оккупированный Крым

В Кремле не согласны с позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и крымским татарам и приглашают его посетить оккупированный полуостров.

Источник: российский Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Детали: "В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнерами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам".

Он заявил, что президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента РФ Владимира Путина посетить оккупированный Крым.

Что было раньше: Так Песков прокомментировал заявление Эрдогана о том, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.

3 февраля Эрдоган прибыл в Украину с официальным визитом, он поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"

"Украинская правда" в Threads

Темы: Крымкрымские татарыТурцияРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Крым
На выезд из оккупированного Крыма также начала образовываться пробка
Морпех впервые рассказал, как пытался взорвать мосты на Чонгар
Агент по прозвищу "Котигорошко"? Детали дела экс-главы крымского СБУ Олега Кулинича, обвиненного в государственной измене
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: