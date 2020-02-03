Зеленский: Говорили с Эрдоганом об агрессивной политике России

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудили вопросы агрессии России в регионе, вопросы развития инфраструктуры и торговли.

Источник: Совместный брифинг президентов Турции и Украины

Прямая речь Зеленского: "Мы обсудили вопросы войны на Донбассе, аннексию крымского полуострова, нарушения прав человека в Крыму, агрессивную политику России в регионе. Во всех этих вопросах нам максимально важна поддержка Турции, а также практические шаги Анкары в этом направлении".

"Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации".

Детали: Зеленский рассказал, что у него с Эрдоганом есть цель повысить объем двусторонней торговли до 10 млрд долларов. Также обсуждалась подготовка текста соглашения о ЗСТ с Турцией и активизация интермодальных и паромных перевозок.

Также президенты обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу Tanap в Украину. Также было заключено соглашение о финансовой помощи украинской армии от Турции. Также лидеры договорились "придать импульс" сотрудничеству в авиационной отрасли, в частности по строительству и поставке самолетов АН-178. Было заключено соглашение о взаимном признании водительских удостоверений.

Это уже вторая встреча Зеленского и Эрдогана

Что было раньше: В понедельник президентом Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!"