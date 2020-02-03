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Зеленский и Эрдоган обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину

Понедельник, 3 февраля 2020, 16:22
Зеленский и Эрдоган обсудили возможность импорта каспийского газа в Украину

Украина заинтересована в возможности импорта азербайджанского газа, который проходит через территорию Турции по газопроводу TANAP.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Киеве.

"Для нас важны вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP через соответствующие коннекторы в Украину", - отметил Зеленский.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Это участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу общей протяженностью 3500 км.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубометров газа в год. Из них 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в Турцию, а еще 10 млрд - дальше в Европу.

Напомним, Болгария через интерконнектор будет импортировать азербайджанский газ из Греции, куда он будет поступать из Турции.

Темы: ЭрдоганЗеленскийТурциягазимпорт
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