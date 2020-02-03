В Раду снова собрался "свободовец" экс-министр

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №179 на промежуточных выборах 15 марта 2020 года - "свободовца" Игоря Швайку.

Источник: пресс-служба ЦИК

Детали: Отмечается, что Швайка был выдвинут кандидатом в народные депутаты Украины в ОВО № 179 25 января 2020 на XLIV съезде политической партии "Свобода".

Дословно: "Решение комиссией принято после рассмотрения соответствующего заявления указанной политической партии и других документов и установления их соответствия требованиям законодательства".

Справка: 44-летний Игорь Швайка родился в селе Троицкое Целинного района, Республика Калмыкия, Российская Федерация. Является директором ООО "Медиа-Центр" Голос Свободы ", членом политической партии Всеукраинское объединение" Свобода ", проживает в городе Люботин Харьковской области, судимость отсутствует.

Что было раньше: 13 декабря Центральная избирательная комиссия назначила на 15 марта 2020 года промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 179 Харьковской области. Такое решение ЦИК приняла из-за досрочного прекращения полномочий нардепа от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного по избирательному округу № 179 в Харьковской области, который позже возглавил область.

В октябре 2010 года Швайка выдвигался на пост городского головы Харькова, но получил в свою поддержку 0,84% голосов.

Он был народным депутатом 7 созыва, избранным по партийному списку ВО "Свобода".

С февраля по декабрь 2014 года занимал должность министра аграрной политики и продовольствия Украины в правительстве Арсения Яценюка.

Затем вернулся в Харьков и снова возглавил областную организацию "Свободы".