В Лондоне из-за бомбы времен Второй мировой эвакуировали несколько центральных улиц

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Понедельник, 3 февраля 2020, 19:57

Несколько улиц в центральном районе Лондона Сохо были эвакуированы после того, как была обнаружена бомба времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Полицию вызвали на Дин-стрит около 13.50 по местному времени после того, как во время строительных работ был обнаружен боеприпас.

Отель "Сохо", театр "Сохо" и клуб "Граучо" были эвакуированы.

Между Оксфорд-стрит, Чаринг-кросс-Роуд и Шафтсбери-авеню установлен полицейский кордон.

В полиции сообщили, что работа станций метро в зоне находки нарушена не была.



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