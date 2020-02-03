Появился новый рейтинг доверия к власти, двух человек в Киеве госпитализировали с подозрением на коронавирус — новости, которые были актуальны 3 февраля.

О рейтинге доверия

Рейтинг доверия к президенту Зеленскому продолжает падать — 63% в декабре превратились в 49% в январе. При этом украинцы все равно больше всего доверяют именно ему, на втором месте — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Если бы выборы проходили сейчас, в Верховную Раду точно прошли бы четыре партии, еще три партии имели бы гипотетический шанс попасть в парламент: их отставание от 5%-го барьера – в пределах погрешности.

О коронавирусе

В Киеве двух человек, которые прилетели из Китая, госпитализировали в инфекционное отделение Александровской больницы с подозрением на заболевание новым коронавирусом 2019-nCoV.

По результатам медицинского осмотра, подозрение на инфекцию не подтвердилось.

Всего зараженных 17 205 человек. Смертельный исход зафиксирован в 361 случае, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Китай закончил строительство одной из двух больниц в Ухане, предназначенных для лечения больных коронавирусом.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент и перестать жить в другой реальности.

Иран заявил, что после утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Президент Туреции Реджеп Эрдоган, который прибыл в Украину с официальным визитом, поздоровался с почетным караулом словами "Слава Украине!".

Украинская режиссер Ирина Цилык получила приз за лучшую документальную режиссуру на американском кинофестивале "Санденс" за ленту "Земля голубая, словно апельсин".

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 на востоке Украины и вызвала их для следственных действий.