Исламские государства отклонили план Трампа по примирению Израиля и Палестины

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Понедельник, 3 февраля 2020, 22:03
Фото: Anadolu

Представители Организации исламского сотрудничества отвергли план США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник: AP

Детали: Представители Саудовской Аравии отметили, что палестинский народ должен получить "независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме". Однако план Трампа является "ангажированным", поскольку одобряет аннексию Израилем палестинских территорий.

В заявлении Организации указано, что для мусульман со всего мира важно, чтобы Восточный Иерусалим стал "вечной столицей" будущего Палестинского государства.

Предыстория:

  • 28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по Ближнему Востоку.
  • Предполагается, что палестинское государство получит столицу в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.
  • Европейский союз пообещал изучить и оценить выдвинутые президентом США предложения.

Украинская правда


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