Исламские государства отклонили план Трампа по примирению Израиля и Палестины
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Понедельник, 3 февраля 2020, 22:03
Представители Организации исламского сотрудничества отвергли план США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Источник: AP
Детали: Представители Саудовской Аравии отметили, что палестинский народ должен получить "независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме". Однако план Трампа является "ангажированным", поскольку одобряет аннексию Израилем палестинских территорий.
В заявлении Организации указано, что для мусульман со всего мира важно, чтобы Восточный Иерусалим стал "вечной столицей" будущего Палестинского государства.
Предыстория:
- 28 января президент США Дональд Трамп представил свой мирный план по Ближнему Востоку.
- Предполагается, что палестинское государство получит столицу в Восточном Иерусалиме. При этом Трамп заверил, что Иерусалим должен быть "неделимой" столицей Израиля.
- Европейский союз пообещал изучить и оценить выдвинутые президентом США предложения.
Украинская правда
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