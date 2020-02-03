Исламские государства отклонили план Трампа по примирению Израиля и Палестины

Представители Организации исламского сотрудничества отвергли план США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который предусматривает создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник: AP

Детали: Представители Саудовской Аравии отметили, что палестинский народ должен получить "независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме". Однако план Трампа является "ангажированным", поскольку одобряет аннексию Израилем палестинских территорий.

В заявлении Организации указано, что для мусульман со всего мира важно, чтобы Восточный Иерусалим стал "вечной столицей" будущего Палестинского государства.

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