На Прикарпатье 14-летний парень попал под поезд
Понедельник, 3 февраля 2020, 22:18
На Прикарпатье 14-летний житель Ивано-Франковска попал под пассажирский поезд.
Источник: полиция
Дословно: "3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд сообщением "Харьков-Рахов" попал человек.
Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб".
Детали: Правоохранители установили личность погибшего, выясняют обстоятельства происшествия.
Украинская правда