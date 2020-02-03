На Прикарпатье 14-летний парень попал под поезд

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Понедельник, 3 февраля 2020, 23:18

На Прикарпатье 14-летний житель Ивано-Франковска попал под пассажирский поезд.

Источник: полиция

Дословно: "3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд сообщением "Харьков-Рахов" попал человек.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб".

Детали: Правоохранители установили личность погибшего, выясняют обстоятельства происшествия.

Украинская правда
Темы: Ивано-Франковская область Ивано-Франковск железная дорога полиция


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