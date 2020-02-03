На Прикарпатье 14-летний парень попал под поезд

На Прикарпатье 14-летний житель Ивано-Франковска попал под пассажирский поезд.

Источник: полиция

Дословно: "3 февраля около 20:30 в полицию поступило сообщение о том, что в Ивано-Франковске под пассажирский поезд сообщением "Харьков-Рахов" попал человек.

Машинист применил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось: от полученных травм парень погиб".

Детали: Правоохранители установили личность погибшего, выясняют обстоятельства происшествия.