В Киеве из-за гриппа приостановлено обучение в 120 школах
Понедельник, 3 февраля 2020, 22:55
В связи с гриппом и ОРВИ образовательный процесс приостановлен полностью в 90 и частично в 30 школах Киева.
Источник: КГГА
Дословно: "Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% учеников по причине заболевания гриппом и ОРВИ".
Детали: Также сообщается о 290 госпитализированных за прошедшую неделю, из них 229 – дети. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве повысился на 26,1%.
В КГГА напомнили, что единственной профилактикой гриппа является прививка. Направление выдает семейный врач.
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Украинская правда