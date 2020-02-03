В Киеве из-за гриппа приостановлено обучение в 120 школах

В связи с гриппом и ОРВИ образовательный процесс приостановлен полностью в 90 и частично в 30 школах Киева.

Источник: КГГА

Дословно: "Руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово приостанавливать учебный процесс при отсутствии 20% учеников по причине заболевания гриппом и ОРВИ".

Детали: Также сообщается о 290 госпитализированных за прошедшую неделю, из них 229 – дети. Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве повысился на 26,1%.

В КГГА напомнили, что единственной профилактикой гриппа является прививка. Направление выдает семейный врач.

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