Китай разрешил США отправить экспертов для борьбы с коронавирусом

Китай согласился на предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

Источник: Reuters

Детали: Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир. "Китай принял предложение США включить группу экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китай, чтобы узнать больше о борьбе с вирусом и бороться с ним", – сказал он.

Перед этим китайские власти обвинили Штаты в распространении страха в отношении вируса из-за решения США эвакуировать своих граждан и ограничить полеты.

Что предшествовало: У двух пациентов Александровской больницы города Киева, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

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