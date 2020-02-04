Китай разрешил США отправить экспертов для борьбы с коронавирусом

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Вторник, 4 февраля 2020, 01:09

Китай согласился на предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.

Источник: Reuters

Детали: Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир. "Китай принял предложение США включить группу экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китай, чтобы узнать больше о борьбе с вирусом и бороться с ним", – сказал он.

Перед этим китайские власти обвинили Штаты в распространении страха в отношении вируса из-за решения США эвакуировать своих граждан и ограничить полеты.

Что предшествовало: У двух пациентов Александровской больницы города Киева, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.

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Предыстория:

  • В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
  • Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
  • Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.

Украинская правда
Темы: Китай коронавирус США здоровье


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