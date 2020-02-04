Китай разрешил США отправить экспертов для борьбы с коронавирусом
Китай согласился на предложение США отправить американских экспертов для борьбы с коронавирусом.
Источник: Reuters
Детали: Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Джад Дир. "Китай принял предложение США включить группу экспертов в миссию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китай, чтобы узнать больше о борьбе с вирусом и бороться с ним", – сказал он.
Перед этим китайские власти обвинили Штаты в распространении страха в отношении вируса из-за решения США эвакуировать своих граждан и ограничить полеты.
Что предшествовало: У двух пациентов Александровской больницы города Киева, которых госпитализировали с подозрением на новый коронавирус, не выявили признаков болезни.
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Предыстория:
- В декабре 2018 г. в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позже выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию в связи с распространением вируса за пределами Китая.
- Сейчас под подозрением на наличие заболевания в медучреждениях Китая наблюдаются 152,7 тысячи человек, 475 человек выписаны после успешного прохождения курса лечения.