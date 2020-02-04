Теракт в Лондоне: ответственность на себя взяла ИГИЛ
Вторник, 4 февраля 2020, 01:45
Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение мужчины с ножом на людей в Лондоне.
Источник: Reuters
Детали: Об этом сообщило агентство Amaq, которое связывают с боевиками.
Отмечается, что неизвестный совершил нападение в ответ на призыв атаковать ИГИЛ со стороны стран коалиции. Никаких
деталей и доказательств террористы не предоставили.
Что предшествовало: 2 февраля в Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек
получили ранения. Нападающего застрелили, полиция признала инцидент терактом.
Украинская правда