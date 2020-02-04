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Теракт в Лондоне: ответственность на себя взяла ИГИЛ

Вторник, 4 февраля 2020, 01:45

Исламское государство взяло на себя ответственность за нападение мужчины с ножом на людей в Лондоне.

Источник: Reuters

Детали: Об этом сообщило агентство Amaq, которое связывают с боевиками.

Отмечается, что неизвестный совершил нападение в ответ на призыв атаковать ИГИЛ со стороны стран коалиции. Никаких

деталей и доказательств террористы не предоставили.

Что предшествовало: 2 февраля в Лондоне в результате нападения неизвестного, вооруженного ножом, несколько человек

получили ранения. Нападающего застрелили, полиция признала инцидент терактом.

Украинская правда
Темы: терроризмтерактВеликобритания
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