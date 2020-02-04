Турецкие военные обстреляли силы Асада

Военные силы Турции обстреляли позиции Башара Асада на севере Сирии. В результате чего, по предварительным данным, 13 сирийских военных погибли.

Источник: DW

Детали: Также 20 военных получили ранения. Официальный Дамаск не подтвердил гибель своих военных.

Таким образом Турция ответила на обстрел своих позиций.

О количестве погибших сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Кроме этого, наблюдатели зафиксировали гибель 14-ти гражданских, вероятно, от авиаударов российских самолетов.

Перед этим силы Асада обстреляли турецкие силы. Предварительно, пострадали 8 турецких бойцов.

Напомним: