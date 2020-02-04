Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турецкие военные обстреляли силы Асада

Вторник, 4 февраля 2020, 04:53

Военные силы Турции обстреляли позиции Башара Асада на севере Сирии. В результате чего, по предварительным данным, 13 сирийских военных погибли.

Источник: DW

Детали: Также 20 военных получили ранения. Официальный Дамаск не подтвердил гибель своих военных.

Таким образом Турция ответила на обстрел своих позиций.

О количестве погибших сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Кроме этого, наблюдатели зафиксировали гибель 14-ти гражданских, вероятно, от авиаударов российских самолетов.

Перед этим силы Асада обстреляли турецкие силы. Предварительно, пострадали 8 турецких бойцов.

Напомним:

  • Более 200 единиц турецкой военной техники 2 февраля въехало на северо-запад Сирии на фоне масштабного продвижения армии режима Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.
  • Ранее Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

Украинская правда
Темы: СирияТурциявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Сирия
В Сирии провели совместную с РФ операцию, чтобы взять под контроль местных вагнеровцев – СМИ
Рада прекратила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Сирией
Турецкая разведка ликвидировала лидера ИГИЛ в Сирии – Эрдоган
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: