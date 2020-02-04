Турецкие военные обстреляли силы Асада

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Вторник, 4 февраля 2020, 05:53

Военные силы Турции обстреляли позиции Башара Асада на севере Сирии. В результате чего, по предварительным данным, 13 сирийских военных погибли.

Источник: DW

Детали: Также 20 военных получили ранения. Официальный Дамаск не подтвердил гибель своих военных.

Таким образом Турция ответила на обстрел своих позиций.

О количестве погибших сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. Кроме этого, наблюдатели зафиксировали гибель 14-ти гражданских, вероятно, от авиаударов российских самолетов.

Перед этим силы Асада обстреляли турецкие силы. Предварительно, пострадали 8 турецких бойцов.

Напомним:

  • Более 200 единиц турецкой военной техники 2 февраля въехало на северо-запад Сирии на фоне масштабного продвижения армии режима Башара Асада в провинциях Идлиб и Алеппо.
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне заявил, что не исключает возможности проведения новой военной операции, если ситуация в сирийской провинции Идлиб не будет урегулирована немедленно.
  • Ранее Эрдоган обвинил Россию в игнорировании договоренностей по Сирии и заявил, что будет действовать самостоятельно, если Москва не пересмотрит свое сотрудничество с режимом сирийского президента Башара Асада.

Украинская правда
Темы: Сирия Турция война


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