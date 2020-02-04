Ситуация на Донбассе: один боец ранен, еще один получил боевое ранение
Вторник, 4 февраля 2020, 06:06
3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь по украинским военным. Вследствие вражеского обстрела один военный получил ранения, еще один - боевое ранение.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики открывали огонь у Павлополя, Опытного, Песков, Авдеевки, Новотошковского, Орехового и Новолуганского.
Напомним:
- 2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.
Украинская правда