Ситуация на Донбассе: один боец ​​ранен, еще один получил боевое ранение

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь по украинским военным. Вследствие вражеского обстрела один военный получил ранения, еще один - боевое ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь у Павлополя, Опытного, Песков, Авдеевки, Новотошковского, Орехового и Новолуганского.

Напомним: