Ситуация на Донбассе: один боец ранен, еще один получил боевое ранение
94 просмотра
Вторник, 4 февраля 2020, 07:06
3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь по украинским военным. Вследствие вражеского обстрела один военный получил ранения, еще один - боевое ранение.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Боевики открывали огонь у Павлополя, Опытного, Песков, Авдеевки, Новотошковского, Орехового и Новолуганского.
Напомним:
- 2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.
Украинская правда
powered by lun.ua