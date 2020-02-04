Ситуация на Донбассе: один боец ​​ранен, еще один получил боевое ранение

94 просмотра
Вторник, 4 февраля 2020, 07:06

3 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз открывали огонь по украинским военным. Вследствие вражеского обстрела один военный получил ранения, еще один - боевое ранение.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Боевики открывали огонь у Павлополя, Опытного, Песков, Авдеевки, Новотошковского, Орехового и Новолуганского.

Напомним:

  • 2 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов были ранены двое украинских защитников, еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражения.

Украинская правда
Темы: Донбасс война ООС Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
ООС: 10 вражеских обстрелов, один раненый 3 февраля 2020, 18:13
Боевики ранили военного на Донбассе 3 февраля 2020, 13:51
ООС: 12 обстрелов, формирования РФ вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм 3 февраля 2020, 07:16
Все новости
Главные новости
Более 400 человек умерли вследствие заражения коронавирусом
В аэропорту Мадрида аварийно сел самолет без колеса и со сломанным двигателем
Суд отказался выпустить Кузьменко из СИЗО
После встречи с Эрдоганом Зеленский поручил СБУ взяться за гюленовские школы в Украине
Все новости
опрос

Треть украинских подростков травили в интернете

ТаблоID

Красная дорожка BAFTA в "старых" нарядах

здоровье

Что мир уже знает о новом коронавирусе: заразности, лечение, своевременное выявление больных

Поиск по сайту
Архив
Весь архів