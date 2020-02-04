Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Выборы в США: на первом голосовании соперника Трампа не могут посчитать голоса

Вторник, 4 февраля 2020, 07:37

В США на несколько часов задерживается обнародование результатов кокусов демократов, первичных партийных голосований в штате Айова, из-за "несоответствий" в подсчете.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Штат Айова, по традиции, является первым, в котором проводятся праймериз и кокусы. Демократы выбирают кандидата, который будет противостоять на выборах 3 ноября Дональду Трампу.

В местном штабе Демпартии заявили о "несоответствии" технического подсчета и что партия вынуждена проводить ручной подсчет голосов.

"В дополнение к технологическим системам, которые используются для подсчета результатов, мы также используем фотографии результатов и бумажные результаты для проверки соответствия всех результатов и уверенности и точности в числах, которые мы сообщаем", - заявили в партии.

В штабе партии заверили об отсутствии хакерской атаки или иного вмешательства.

В то же время команды кандидатов заявили, что столкнулись с проблемами, когда присылали результаты голосования через новое приложение. Некоторые также столкнулся с проблемами на голосовой линии, когда пытался сообщить результаты.

Ожидалось, что результаты с почти 1600 участков поступят к вечеру понедельника. Но до сих пор не понятно, когда они будут опубликованы. Командам кандидатов в штабе партии сообщили, что результаты не следует ожидать до утра.

В последние дни перед демократическими кокусами в Айове в опросах лидировали сенатор Берни Сандерс, ексвицепрезидент Джо Байден, сенатор Элизабет Уоррен и бывший мэр из Индианы Питер Буттиджич.

Темы: СШАвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Байден дал Пригожину совет
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: