Посол Франции: Нельзя ставить Россию в угол, как ученика в школе

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Вторник, 4 февраля 2020, 09:35

Франция поддерживает диалог с Россией, поскольку удержание РФ "в изоляции" не давало результатов.

Об этом посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил в интервью "Громадскому", сообщает "Европейская правда".

Объясняя, почему президент Макрона решил возобновить контакты с Россией, посол сказал, что предыдущая стратегия не давала результатов.

"Ситуация, в которой мы не разговаривали с русскими, в которой мы подвергали их изоляции или держали от них дистанцию ​​- это все не было хорошей тактикой и стратегией. Главным образом потому, что не давало хороших результатов. Годами не собирался "нормандский саммит", не было никакого прогресса", - отметил дипломат.

По его словам, первичным стремлением президента Макрона было то, что нужно попытаться восстановить доверие и начать диалог с Владимиром Путиным, но при этом с четким соблюдением условий.

"Наша позиция абсолютно не изменилась ни в отношении территориальной целостности Украины, ни относительно санкций против России, которые регулярно продлевались, в том числе и совсем недавно на уровне ЕС. То есть, диалог - да, но диалог требовательный", - сказал он.

По его словам, результатами новой стратегии сейчас является возвращение к "нормандскому формату".

"Это напрямую связано с тем, что мы работали над восстановлением доверия между Путиным и Зеленским. Россия является крупным партнером, у нее есть военная сила, а также экономические мощности, у нас есть экономические интересы в России, как и в Украине. Поэтому ставить Россию в угол, как ученика в школьном классе, не имеет смысла. Нужно с ними вести диалог", - отметил дипломат.

Темы: Франция Росcия мир


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