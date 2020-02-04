Разумков открыл третью сессию Рады 9 созыва
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Вторник, 4 февраля 2020, 10:09
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.
Источник: трансляция парламентского заседания
Детали: На открытии сессии присутствуют члены правительства.
Депутаты стоя заслушали Гимн Украины перед началом работы, а также обменялись словами "Слава Украине" и "Героям слава".
В зале зарегистрировались 360 народных депутатов.
Заседание началось с выступления Разумкова.
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