Разумков открыл третью сессию Рады 9 созыва

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Вторник, 4 февраля 2020, 10:09

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.

Источник: трансляция парламентского заседания

Детали: На открытии сессии присутствуют члены правительства.

Депутаты стоя заслушали Гимн Украины перед началом работы, а также обменялись словами "Слава Украине" и "Героям слава".

В зале зарегистрировались 360 народных депутатов.

Заседание началось с выступления Разумкова.

Темы: Верховная Рада


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