Разумков открыл третью сессию Рады 9 созыва

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков открыл третью пленарную сессию парламента 9 созыва.

Источник: трансляция парламентского заседания

Детали: На открытии сессии присутствуют члены правительства.

Депутаты стоя заслушали Гимн Украины перед началом работы, а также обменялись словами "Слава Украине" и "Героям слава".

В зале зарегистрировались 360 народных депутатов.

Заседание началось с выступления Разумкова.