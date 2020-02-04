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Во Франции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова

Вторник, 4 февраля 2020, 09:34
Во Франции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова

Во французском городе Лилль убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев, критиковавший режим Рамзана Кадырова.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Point.

По данным издания, убийство произошло в прошлый четверг, 30 января, в номере отеля в центре Лилля. На теле убитого были "множественные раны груди", полиция нашла колющее оружие на месте преступления.

Убитый блогер, также известный под псевдонимом Мансур Старый, и человек, сопровождавший его, прибыли в Лилль из Бельгии в ночь со среды на четверг.

Алиев размещал в Facebook и YouTube крайне критические записи в сторону авторитарного чеченского лидера Рамзана Кадырова, которого регулярно обвиняют в нарушениях прав человека. В видео он утверждал, что прошлым летом он уже подвергался покушению.

Источник в полиции сообщил, что убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется. В прокуратуре Лилля лишь заявили, что никаких арестов не проводилось.

Напомним, что пять месяцев назад в Берлине убили 40-летнего гражданина Грузии Зелимхана Хангохвили.

4 декабря Германия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата, объяснив это тем, что Москва недостаточно активно сотрудничает с Берлином в расследовании громкого убийства.

Россия в ответ решила выслать двух немецких дипломатов из Москвы.

Как свидетельствуют расследования СМИ, россиянин Вадим Красиков, арестованный в Германии по обвинению в убийстве Хангошвили, ранее служил в отряде спецназначения ФСБ РФ "Вымпел" и участвовал еще как минимум двух заказных убийствах.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияКадыровубийствоЧечня
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