Коронавирус: Китай призывает США и мир "воздержаться от чрезмерной реакции"

Пекин наращивает дипломатические усилия, чтобы успокоить страны мира, что он может контролировать вспышку коронавируса, которая уже унесла жизни более 420 человек.

Источник: Reuters

Детали: Так Китай пытается предотвратить введение большего запрета на поездки в отношении путешественников из Китая.

В последние дни государственный советник Китая Ван И говорил с министрами иностранных дел 7-ми стран, включая Германию, Малайзию, Судан и Саудовскую Аравию.

Он уверял их, что Китай сможет контролировать вспышку эпидемии, и в некоторых случаях выступал против ограничений на поездки.

Прямая речь госсоветника Китая в разговоре с министром иностранных дел Саудовской Аравии: "ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) прямо рекомендовала, чтобы страны не принимали ненужных ограничений на поездки и торговлю.

Я верю, что Саудовская Аравия всегда будет с нами в борьбе с эпидемией. Эпидемия носит временный характер, и наше сотрудничество и дружба носят длительный характер".

Другие подробности: Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин призывал США "воздерживаться от чрезмерной реакции" и сотрудничать с Китаем в борьбе со вспышкой эпидемии.

Этому предшествовало: Китай сталкивается с растущей изоляцией, поскольку все больше авиакомпаний приостанавливают полеты в его материковые города, а некоторые страны, включая Соединенные Штаты и Сингапур, вводят ограничения на поездки для иностранных путешественников, которые недавно посетили страну.

Число погибших в результате эпидемии, которая заразила более чем вдвое больше людей во всем мире, чем число вспышек SARS 2002/2003 годов, которое также произошло в Китае, теперь составляет 427.

Все, кроме одной из этих смертей, произошли на китайской земле. Один человек умер на Филиппинах.