5 лет за сбыт древесины: бывшего директора лесхоза наказали

Бывший директор одного из лесных хозяйств Черкасской области, уличенный Службой безопасности Украины в хищении государственного леса, приговорен к лишению свободы на 5 лет.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Дословно: "Чиновник организовал схему нелегальной продажи деревьев ценных пород представителям коммерческих структур. Чиновник реализовывал лесосырье предпринимателям без проведения обязательного аукциона и заключения соответствующего договора купли-продажи.

Сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного сбыта злоумышленником 30 кубометров дуба на сумму более 220 тысяч гривен".

Детали: Правоохранители задержали чиновника весной 2017 года во время нелегальной отгрузки коммерсантам государственной древесины.

Лисянский райсуд Черкасской области признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.