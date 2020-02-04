Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Студентка из Ивано-Франковска заказала убийство европейца

Вторник, 4 февраля 2020, 10:36
Студентка из Ивано-Франковска заказала убийство европейца
СБУ

Силовики предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза, которое организовала его бывшая жена.

Источник: СБУ, Нацполиция, прокуратура

Детали: По данным следствия, гражданка соседней страны, которая учится в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска, хотела "заказать" бывшего мужа из-за несогласия с решением суда, который отдал их общего ребенка отцу, а ее обязал платить алименты.

Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства.

За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 4,3 тысячи долларов США. По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби.

3 февраля правоохранители задержали женщину и исполнителя в Ивано-Франковске, где она передавала аванс в размере 500 долларов США.

 
 

О задержании иностранного гражданина сообщили консульство соответствующего государства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту организации умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУИвано-Франковскполициякриминалубийство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
СБУ
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
СБУ сообщила о новом подозрении блогеру Шарию
Жене столичного наркодилера объявили приговор за распространение работы ППО
Последние новости
03:11
На вечеринке журналистов русской службы BBC в Риге взорвалась учебная граната
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
Все новости...
Реклама: