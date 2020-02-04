Студентка из Ивано-Франковска заказала убийство европейца

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Вторник, 4 февраля 2020, 11:36
СБУ

Силовики предотвратили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза, которое организовала его бывшая жена.

Источник: СБУ, Нацполиция, прокуратура

Детали: По данным следствия, гражданка соседней страны, которая учится в одном из высших учебных заведений Ивано-Франковска, хотела "заказать" бывшего мужа из-за несогласия с решением суда, который отдал их общего ребенка отцу, а ее обязал платить алименты.

Оперативники СБУ получили информацию, что иностранка подыскивает исполнителя для совершения убийства.

За совершение убийства злоумышленница предлагала исполнителю 4,3 тысячи долларов США. По версии следствия, убийство должно было выглядеть как несчастный случай и состояться за границей, где постоянно проживает ее бывший муж, в то время как она будет находиться в Украине, чтобы обеспечить себе алиби.

3 февраля правоохранители задержали женщину и исполнителя в Ивано-Франковске, где она передавала аванс в размере 500 долларов США.

 
 

О задержании иностранного гражданина сообщили консульство соответствующего государства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

По факту организации умышленного убийства открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Украинская правда
Темы: СБУ Ивано-Франковск полиция криминал убийство


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