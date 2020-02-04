В Беларуси задержаны все директора сахарных заводов: обвинили во взяточничестве

Директоров четырех сахарных заводов Беларуси поймали на махинациях: они продавали сахар по заниженным ценам в Москву.

Источник: "Белта" со ссылкой на президента Беларуси Александра Лукашенко

Прямая речь Лукашенко: "С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов...

Часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки".

Детали: По словам президента Беларуси, среди задержанных есть даже "люди с погонами".

Лукашенко заверил, что на допросе "рассказали правду": "Никто их не гнобил, не бил, пальцы в дверь не засовывал – посадили и сказали: только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали. Провели обыски – собственности немерено: там десятки самых современных автомобилей, квартиры десятками, особняки и огромное количество денег".

Что предшествовало: Об исчезновении директоров сахарных заводов белорусские СМИ писали еще в конце января.

24 января директора Городейского сахарного завода Михаила Криштаповича сняли с самолета, на котором он летел на отдых в Германию. 27 января исчезли директора Скидельского, Слуцкого и Жабинковского заводов. Также "уехал в командировку" руководитель Белорусской сахарной компании, которую основали сахарные заводы.

Журналисты указывали на Комитет госбезопасности по делу о коррупции. В КГБ же исчезновения директоров не комментировали.