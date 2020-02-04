ОГП взялся за боевиков, которые вели пленных "коридором позора" в Донецке

Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем боевикам, которые 24 августа 2014 года провели украинских военнопленных "коридором позора".

Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора

Дословно: "Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестокого обращения с военнопленными.

По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года".

Детали: Боевики инкриминируют ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК.

Установлено, что в День независимости в 2014 году в оккупированном Донецке 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигались по центральной улице города. Во время движения указанной колонны военнопленных оскорбляли и били.

В ОГП напомнили, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.

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