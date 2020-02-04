ОГП взялся за боевиков, которые вели пленных "коридором позора" в Донецке
Офис генпрокурора сообщил о подозрении четырем боевикам, которые 24 августа 2014 года провели украинских военнопленных "коридором позора".
Источник: пресс-служба Офиса генпрокурора
Дословно: "Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили четырем гражданам Украины о подозрении по фактам участия в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестокого обращения с военнопленными.
По версии следствия, они принимали участие в проведении так называемого "парада пленных" в оккупированном Донецке 24 августа 2014 года".
Детали: Боевики инкриминируют ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 УК.
Установлено, что в День независимости в 2014 году в оккупированном Донецке 50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных винтовками лиц заставили двигались по центральной улице города. Во время движения указанной колонны военнопленных оскорбляли и били.
В ОГП напомнили, что проведение подобных мероприятий нарушает Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 года.
Предыстория:
- 24 августа 2014 года в Донецке пророссийские боевики провели пленных украинцев по "коридору позора" вместо парада ко Дню независимости Украины. В YоuTube выложили видео колоны, которой толпа кричала "фашисты", кто-то требовал поставить украинских военных на колени, а кто-то бросал в них яйца.