Мужчина давал взятку за спецстатус Львова, а получил 5 лет тюрьмы – СБУ

На Львовщине приговорен к 5 годам лишения свободы мужчина, который за деньги просил чиновника Львовского облсовета вынести на рассмотрение совета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса.

Источник: Пресс-служба СБУ во Львовской области

Дословно: "Злоумышленник пытался дать чиновнику взятку в размере 50 000 гривен за вынесение на рассмотрение сессии облсовета проекта решения о принятии обращений к первым лицам государства о предоставлении Львовской области специального экономического статуса. Такие обращения является частью гибридной агрессии против Украины и называются "тихой федерализации".

Детали: При этом мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

О наказании за посягательство на территориальную целостность Украины речь не идет.