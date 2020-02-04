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Российский певец Серов уже попал в фокус пограничников Украины

Вторник, 4 февраля 2020, 14:29
Российский певец Серов уже попал в фокус пограничников Украины

Служба безопасности Украины передала пограничникам информацию о том, что российский певец Александр Серов незаконно посещал аннексированный Россией Крым.

Источник: ответ СБУ на депутатское обращение, распространенный народным депутатом Владимиром Арьевым в Facebook

Прямая речь Арьева: "СБУ отреагировала на коллективное письмо 40 депутатов из "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и "За будущее". Сюткину запрещен въезд в Украину.

По другому московскому гастролеру, Серову, решение должна принять Государственная пограничная служба. Пусть у себя дома пением зарабатывают".

Дословно СБУ: "В отношении Серова Александра Николаевича, 24.03.1954 г.р., по факту нарушения правил пересечения государственной границы Украины и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, а именно посещения территории АР Крым, проинформирована Государственная пограничная служба Украины".

 

Этому предшествовало: Российскому певцу Валерию Сюткину уже запретили въезд в Украину на 3 года. Основанием стали его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма на ТВ.

Сюткин планировал выступить с концертом в киевском дворце искусств "Украина" 27 апреля.

Серов, который выступал в аннексированном Крыму в 2017 году, планирует выступить в Киеве 26 марта.

Пиар-менеджер Серова Александр Орлов говорил "Крым.Реалии" в январе о намерении Серова обратиться к Верховной Раде Украины с просьбой позволить ему приехать в Киев.

Прямая речь Орлова: "Александр Николаевич родился на Украине (в Николаевской области – ред.) и у него такой возраст (68 лет – ред.), что он хотел бы навестить родных и близких, побывать на могиле матери. Тут представилась такая возможность, но почему-то его расценивают как оккупанта, нехорошего человека.

Мы ничего плохого не делали, поем многие песни на украинском языке, в нашем коллективе работают люди из Украины".

Украинская правда

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Темы: КрыманнексияРосcияСБУПограничная служба
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