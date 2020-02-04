Дубилет тратит на себя 3 тысячи долларов в месяц

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц на свои расходы около 3 тысяч долларов.

Источник: интервью Дубилета "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос, сколько он лично на себя тратит в месяц, Дубилет ответил "около $ 3 тысяч". Он также сказал, что мог бы пойти работать в правительство даже не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше.

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