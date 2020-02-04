Дубилет тратит на себя 3 тысячи долларов в месяц
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Вторник, 4 февраля 2020, 15:44
Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц на свои расходы около 3 тысяч долларов.
Источник: интервью Дубилета "Интерфакс-Украина"
Детали: На вопрос, сколько он лично на себя тратит в месяц, Дубилет ответил "около $ 3 тысяч". Он также сказал, что мог бы пойти работать в правительство даже не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше.
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Предыстория:
- В январе 2020 года после скандала с зарплатами в правительстве, Дубилет заявил, что Кабмин ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.
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