Дубилет тратит на себя 3 тысячи долларов в месяц

3770 просмотров
Вторник, 4 февраля 2020, 15:44

Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет тратит в месяц на свои расходы около 3 тысяч долларов.

Источник: интервью Дубилета "Интерфакс-Украина"

Детали: На вопрос, сколько он лично на себя тратит в месяц, Дубилет ответил "около $ 3 тысяч". Он также сказал, что мог бы пойти работать в правительство даже не имея "финансовой подушки". По словам министра, в таком случае он мог бы тратить на себя меньше.

Читайте также: 36 тысяч для содержания ребенка – мало или много? Соцсети отреагировали на заявление Новосад

Предыстория:

  • В январе 2020 года после скандала с зарплатами в правительстве, Дубилет заявил, что Кабмин ежемесячно будет публиковать данные о доходах топ-чиновников.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что высокие зарплаты министрам преодолевают коррупцию и соблазн злоупотребления служебным положением.

Темы: зарплаты Дубилет Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дубилет предлагает привязать премии президента и премьера к росту ВВП 4 февраля 2020, 10:32
СМИ выяснили, какая зарплата у членов набсоветов госбанков 3 февраля 2020, 15:02
Украинцы считают несправедливыми заоблачные зарплаты госслужащих 3 февраля 2020, 13:28
Все новости
Главные новости
Дело "Золотого мандарина": экс-заминистра суд избрал залог в 7 миллионов
Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть
Только 4 партии могли бы зайти в Раду, если бы сейчас провели выборы – социология
Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому
Все новости
здоровье

Менструация: что это такое, как пережить месячные и ПМС, в каких случаях идти к врачу

мнение

Почему лучше зевнуть, чем сдерживать себя

тест

У меня авитаминоз? Что вы знаете о нехватке витаминов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів