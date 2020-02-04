В Кировоградской и Днепропетровской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей нападает 30-50 см снега, на дорогах будут снежные заносы и гололедица.

Источник: ГСЧС

Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, днем 4 февраля на Закарпатье и Прикарпатье значительный дождь и мокрый снег.

Ночью 5 февраля – сильный снег, в горах прирост снежного покрова составит 30-50 см. Также ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (в горах 25 м/с), метель, на дорогах снежные заносы, гололедица.

5-6 февраля в центральных и восточных областях значительный снег, местами с дождем, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица, снег укроет землю на 10-15 см.

В южных областях значительный дождь, переходящий в мокрый снег, порывы ветра 17-22 м/с, метель, на дорогах гололедица.

В Киеве в результате воздействия южного циклона также изменятся погодные условия.

7-9 февраля осадки ослабнут. Температура снизится ночью до 7-13° мороза, днем ​​до 1-6° мороза. В восточных областях и Карпатах ночью 11-16° мороза, днем ​​5-10° мороза.