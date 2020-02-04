Рада отправила на повторную подготовку законопроект о "ворах в законе"

Верховная Рада решила отправить на повторное второе чтение президентский законопроект №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступной группой.

Источник: заседание Верховной Рады 4 февраля

Глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский с трибуны ВР отметил, что комитет рассмотрел ко второму чтению законопроект №2513. По его словам, в него внесли 96 поправок и предложений, из которых - 43 комитетом учтено, а 53 - отклонено.

Прямая речь Монастырского: "Комитет рекомендует принять законопроект № 2513 во втором чтении и в целом как закон, однако накануне голосования было обсуждение между фракциями и прозвучало согласованное предложение направить этот законопроект на повторное второе чтение".

Детали: Парламентарии поддержали решение вернуть законопроект на доработку комитета 268 голосами.