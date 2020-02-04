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Рада отправила на повторную подготовку законопроект о "ворах в законе"

Вторник, 4 февраля 2020, 15:43
Рада отправила на повторную подготовку законопроект о ворах в законе

Верховная Рада решила отправить на повторное второе чтение президентский законопроект №2513 об ответственности за преступления, совершенные преступной группой. 

Источник: заседание Верховной Рады 4 февраля

Глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский с трибуны ВР отметил, что комитет рассмотрел ко второму чтению законопроект №2513. По его словам, в него внесли 96 поправок и предложений, из которых - 43 комитетом учтено, а 53 - отклонено.

Прямая речь Монастырского: "Комитет рекомендует принять законопроект № 2513 во втором чтении и в целом как закон, однако накануне голосования было обсуждение между фракциями и прозвучало согласованное предложение направить этот законопроект на повторное второе чтение".

Детали: Парламентарии поддержали решение вернуть законопроект на доработку комитета 268 голосами.

Что было раньше: Внесенный Владимиром Зеленским проект закона предлагает внести изменения в Уголовный кодекс. В частности к терминам "организованная группа" и "преступная организация" добавляется понятие "преступная сообщество" и определяется ответственность за преступления, совершенные им.

Преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которой является "вор в законе".

"Вором в законе" признается лицо, которое придерживается присущих преступной среде традиций и правил поведения, пользуется авторитетом среди лиц, совершивших уголовные преступления, руководит, координирует и/или организует деятельность преступного сообщества или его части или является участником такого сообщества".

Создание преступного сообщества или руководство такой сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых такой сообществом, – наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Предлагается, что пребывание лица в статусе "вор в законе" будет караться лишением свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним:

  • Инициированный президентом законопроект предусматривает уголовную ответственность за пребывание лиц в статусе "вора в законе", создание и участие в преступных сообществах и т.п.

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Темы: ЗеленскийВерховная Радазаконодательство
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