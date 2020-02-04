СБУ схватила дельца, который незаконно оформлял соцвыплаты жителям Луганска

Контрразведка Службы безопасности Украины отчиталась о блокировании трафика незаконного получения жителями оккупированной Луганщины украинских социальных выплат.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Спецслужба выяснила, что предприниматель с временно оккупированного Луганска, который занимался пассажирскими перевозками на подконтрольную украинской власти территорию, оказывал услуги по "заочному" оформлению соцвыплат.

Правоохранители остановили дельца на контрольно-пропускном пункте "Майорское" во время рейса в Северодонецк, куда он направлялся для очередного незаконного оформления социальных начислений.

У мужчины обнаружено почти пятьдесят банковских карт, большое количество нотариальных доверенностей и документов жителей временно оккупированных территорий Луганской области.

СБУ проверяет мужчину на причастность к противоправной деятельности так называемой "МГБ ЛНР", а также выясняет, есть ли среди клиентов дельца бывшие и действующие боевики незаконных вооруженных формирований.

Также правоохранители устанавливают должностных лиц украинских госучреждений, которые предположительно причастны к функционированию схемы.

Что было раньше: В СБУ напомнили, что в январе правоохранители разоблачили двух коммерсантов с временно оккупированного Алчевска, которые в интересах так называемой "МГБ ЛНР" организовали нелегальное оформление украинских социальных выплат.