Позиции украинских бойцов на Донбассе обстреляли 8 раз

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли украинские позиции.

Источники: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".