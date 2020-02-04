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Позиции украинских бойцов на Донбассе обстреляли 8 раз

Вторник, 4 февраля 2020, 17:56
Позиции украинских бойцов на Донбассе обстреляли 8 раз

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз обстреляли украинские позиции.

Источники: пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook

Дословно: "В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия".

Детали: Указывается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела по нашим позициям, а пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Темы: Донбасс
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