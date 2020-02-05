Израиль нанес удар по силам ХАМАС в ответ на запуск ракет

ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам ХАМАС в ответ на обстрел.

Источник: Israel Defense Forces

Детали: Из сектора Газа были выпущены три ракеты по территории Израиля. На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. После срабатывания сирены были замечены три запуска ракет из сектора Газа.

ВВС армии обороны Израиля нанесли серию ударов по военным объектам радикального движения ХАМАС в ответ на обстрел израильской территории со стороны сектора Газа.

Израильские самолеты нанесли удары по нескольким целям, в частности, обстрелу подвергся объект, на котором радикалы собирали оружие для боевого крыла движения.