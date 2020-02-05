Трамп: Мы работаем над тем, чтобы вернуть наши войска домой

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Среда, 5 февраля 2020, 06:49

Нынешняя администрация США работает над тем, чтобы завершить участие американских войск в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане.

Источник: Укринформ

Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

Прямая речь: "В то время, как мы защищаем жизнь американцев, мы одновременно работаем над тем, чтобы завершить войны для Америки на Ближнем Востоке ... Решительность и смелость американских военных в Афганистане позволила нам достичь огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры".

Детали: Трамп подчеркнул, что хочет избежать смертей сотен и тысяч людей в Афганистане, многие из которых являются невиновными.

Он назвал американских военных "лучшими в мире", которые либо побеждают, либо вообще не должны воевать.

Прямая речь: "В наши задачи не входит выполнение функции охраны других государств в качестве органа правопорядка.

Мы работаем над тем, чтобы наконец завершить длинную для США войну и вернуть наши войска домой".

Напомним:

  • 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Темы: США Трамп армия


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