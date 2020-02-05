Трамп: Мы работаем над тем, чтобы вернуть наши войска домой

Нынешняя администрация США работает над тем, чтобы завершить участие американских войск в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане.

Источник: Укринформ

Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.

Прямая речь: "В то время, как мы защищаем жизнь американцев, мы одновременно работаем над тем, чтобы завершить войны для Америки на Ближнем Востоке ... Решительность и смелость американских военных в Афганистане позволила нам достичь огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры".

Детали: Трамп подчеркнул, что хочет избежать смертей сотен и тысяч людей в Афганистане, многие из которых являются невиновными.

Он назвал американских военных "лучшими в мире", которые либо побеждают, либо вообще не должны воевать.

Прямая речь: "В наши задачи не входит выполнение функции охраны других государств в качестве органа правопорядка.

Мы работаем над тем, чтобы наконец завершить длинную для США войну и вернуть наши войска домой".

Напомним: