Трамп: Мы работаем над тем, чтобы вернуть наши войска домой
Нынешняя администрация США работает над тем, чтобы завершить участие американских войск в войнах на Ближнем Востоке и Афганистане.
Источник: Укринформ
Детали: С соответствующим заявлением глава Белого дома выступил во вторник во время обращения к обеим палатам Конгресса США о состоянии дел в стране.
Прямая речь: "В то время, как мы защищаем жизнь американцев, мы одновременно работаем над тем, чтобы завершить войны для Америки на Ближнем Востоке ... Решительность и смелость американских военных в Афганистане позволила нам достичь огромного прогресса, и сейчас ведутся мирные переговоры".
Детали: Трамп подчеркнул, что хочет избежать смертей сотен и тысяч людей в Афганистане, многие из которых являются невиновными.
Он назвал американских военных "лучшими в мире", которые либо побеждают, либо вообще не должны воевать.
Прямая речь: "В наши задачи не входит выполнение функции охраны других государств в качестве органа правопорядка.
Мы работаем над тем, чтобы наконец завершить длинную для США войну и вернуть наши войска домой".
Напомним:
- 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".