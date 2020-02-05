Главные новости вторника и ночи: требование к Зеленскому, сокращение состава Рады

Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому, Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть — новости, которые были актуальны 4 февраля.

О требовании

64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.

Зеленский остается лидером по доверию украинцев, ему доверяют 59% населения, не доверяют 32% – хотя в декабре его показатели были лучше: 67% доверяли и 25% не доверяли.

Среди тех, кто видел новогоднее обращение президента, две трети граждан оценили его положительно.

О Раде

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.

Украинский врач Алена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который летел из Дохи в Бангкок.

Народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву поймали в Раде за переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Государственной думы Владимиром Жириновским.

Киевсовет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.

Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям призвал водителей 5-7 февраля воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.

Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач.

Президент Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.

Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает высадку первыми американских астронавтов на Марсе.







