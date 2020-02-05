Главные новости вторника и ночи: требование к Зеленскому, сокращение состава Рады
Стало известно главное требование украинцев к Зеленскому, Рада предварительно одобрила сокращение количества депутатов на треть — новости, которые были актуальны 4 февраля.
О требовании
64% украинцев больше всего ждут от президента Владимира Зеленского прекращения военных действий на Востоке страны.
Зеленский остается лидером по доверию украинцев, ему доверяют 59% населения, не доверяют 32% – хотя в декабре его показатели были лучше: 67% доверяли и 25% не доверяли.
Среди тех, кто видел новогоднее обращение президента, две трети граждан оценили его положительно.
О Раде
Верховная Рада предварительно одобрила законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады с 450 до 300 нардепов и закрепление пропорциональной избирательной системы.
О телеграмм-канале "Украинской правды"
Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано больше 18 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.
Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а еще отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.
О других важных новостях
Верховная Рада уволила министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначила вместо нее Дениса Шмыгаля.
Украинский врач Алена Федченко приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который летел из Дохи в Бангкок.
Народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илью Киву поймали в Раде за переписке с лидером Либерально-демократической партии России, депутатом Государственной думы Владимиром Жириновским.
Киевсовет за год не уполномочил коммунальные предприятия предоставить доступ мобильным операторам для развертывания сетей интернет-связи в метрополитене.
Глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям призвал водителей 5-7 февраля воздержатся от выезда за пределы населенных пунктов без крайней необходимости.
Президент Владимир Зеленский провел совещание с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады, посвященное выполнению поставленных перед правительством задач.
Президент Владимир Зеленский предложил потратить 2,9 млрд долларов, которые НАК "Нафтогаз Украины" получила от компании "Газпром", на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
Президент США Дональд Трамп призвал американских законодателей утвердить программу, которая предусматривает высадку первыми американских астронавтов на Марсе.