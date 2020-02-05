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В Госдуме РФ сравнили оккупацию Крыма с традиционным браком

Среда, 5 февраля 2020, 09:40
В Госдуме РФ сравнили оккупацию Крыма с традиционным браком

Вице-спикер Госдумы РФ и вице-президент ПАСЕ Петр Толстой предложил закрепить в российской Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины, сравнив его с аннексией Крыма.

Источник: российский "Интерфакс"

Прямая речь: "Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России".

Детали: По его мнению, такое новшество создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.

По его мнению, "сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия".

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован в ноябре 2019 года на сайте Совета Федерации РФ, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.

Что предшествовало: В России рабочая группа будет рассматривать вопрос упоминания в Конституции России Бога, за что призвал молиться патриарх РПЦ Кирилл.

Напомним: 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.

Знать больше: Вечный царь России. Почему Путин разогнал правительство и переписывает Конституцию 

Предыстория: 

  • Россия оккупировала украинскую Автономную республику Крым в 2014-м году после незаконно проведенного "референдума".
  • Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
  • Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
  • Против РФ были введены экономические санкции.

Темы: РосcияКрым
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