В Госдуме РФ сравнили оккупацию Крыма с традиционным браком
Вице-спикер Госдумы РФ и вице-президент ПАСЕ Петр Толстой предложил закрепить в российской Конституции понятия брака как союза мужчины и женщины, сравнив его с аннексией Крыма.
Источник: российский "Интерфакс"
Прямая речь: "Такие неприкосновенные вещи, как традиционный брак и семья, должны быть закреплены в Конституции, ровно так, как в 2014 году мы закрепили в Конституции принадлежность Крыма России".
Детали: По его мнению, такое новшество создаст барьер для попыток прописать отдельные, дополнительные права для ЛГБТ.
По его мнению, "сегодня эти попытки делаются с помощью проекта закона о профилактике домашнего насилия".
Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован в ноябре 2019 года на сайте Совета Федерации РФ, в нем предлагается выносить защитные предписания, ограничивающие возможность общения обидчика с жертвой.
Что предшествовало: В России рабочая группа будет рассматривать вопрос упоминания в Конституции России Бога, за что призвал молиться патриарх РПЦ Кирилл.
Напомним: 15 января президент РФ Владимир Путин озвучил предложения по изменению Конституции РФ, которые парламент может принять после всенародного голосования.
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Предыстория:
- Россия оккупировала украинскую Автономную республику Крым в 2014-м году после незаконно проведенного "референдума".
- Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.
- Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной.
- Против РФ были введены экономические санкции.