Финал импичмента: Сенат США проголосует за оправдание Трампа

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Среда, 5 февраля 2020, 10:42

Сенат США в среду, 5 февраля, проведет голосование по импичменту президента Дональда Трампа, которое, как ожидается, завершится его оправданием.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В Сенате, где большинство удерживает Республиканская партия, нет необходимого количества голосов в две трети, чтобы отстранить президента.

Ожидается, что голосование в среду во второй половине дня будет быстрым. Под председательством главы Верховного суда Джона Робертса сенаторы один за другим заявлять свои голоса - "виновен" или "не виновен".

Трампа обвиняют по двум статьям об импичменте - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Голосование в Сенате положит конец третьему судебному процессу по импичменту президента в истории США накануне бурной избирательной борьбы за Белый дом.

Как сообщалось, на фоне импичмента у Трампа рекордный рейтинг за три года его президентства.

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Темы: импичмент Трамп США


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